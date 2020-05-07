Индекс деловой активности в сфере услуг России обвалился до рекордных значений

Коронавирус оказал пагубное влияние на сферу услуг в России, в результате индекс деловой активности PMI опустился с мартовского показателя 37,1 до 12,2 в апреле. Это худшие данные с начала исследований (октябрь 2001 года), говорится в отчете агентства IHS Markit.

По данным агентства, снижение обусловлено не только временным закрытием бизнеса, но и существенным падением спроса со стороны клиентов, которые начали экономить. Притом что многие компании отмечают рост затрат, им приходится снижать отпускные цены, чтобы удержать клиентов.

«Воздействие вспышки COVID-19 оказало необычайно пагубное влияние на сферу услуг России, поскольку самоизоляция и другие чрезвычайные меры общественного здравоохранения создали операционные проблемы для поставщиков услуг. Одновременно потребительский спрос упал беспрецедентными темпами на фоне глобального характера закрытия бизнеса. Внезапный шок для деловой конъюнктуры стал явно очевиден в апреле, когда приток новых заказов иссяк, и компании сокращали занятость исторически рекордными темпами», — отмечает экономист компании IHS Markit Шиан Джонс.