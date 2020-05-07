Верховный суд Карелии оставил под стражей историка Юрия Дмитриева

Решение городского суда Петрозаводска, продлившего срок содержания под стражей до 25 июня для историка Юрия Дмитриева, оставлено в силе Верховным судом Карелии. Об этом сообщает «Северо-Запад. МБХ медиа».

Накануне суда 155 деятелей науки и культуры подписали открытое письмо председателю Верховного суда Карелии Анатолию Наквасу с просьбой отпустить Дмитриева из СИЗО, так как там был выявлен случай заражения COVID-19.

Глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев обвиняется в изготовлении детской порнографии и в насильственных действиях сексуального характера в отношении дочери. Весной 2018 года суд оправдал его по первому обвинению, однако после Верховный суд Карелии отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение.