Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун госпитализирован в связи с коронавирусом

Вице-президент компании «Лукойл», председатель совета директоров ФК «Спартак-Москва» Леонид Федун заразился COVID-19.

«У председателя совета директоров ФК «Спартак-Москва» Леонида Арнольдовича Федуна диагностирована коронавирусная инфекция. В данный момент он находится на лечении в больнице», — говорится на сайте клуба.

По данным Forbes, Федун входит в двадцатку самых богатых бизнесменов России. Его состояние оценивается в $6,3 млрд. Он второй по размеру акционер после президента «Лукойла» Вагита Алекперова. На 31 марта 2020 года Федуну напрямую и через семейные трасты принадлежало 9,28% компании, пишет РБК.

