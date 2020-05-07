Собянин сообщил о 300 тыс. зараженных в Москве

Реальное число заразившихся коронавирусом в Москве составляет около 300 тысяч, сообщил мэр Сергей Собянин, передает ТАСС.

«То, что мы выявили больных так много, — это не минус, а огромный плюс. Очевидно, что реально больных в городе еще больше. По скрининговым исследованиям, их в районе 2-2,5% от всего населения Москвы, в пересчете на цифры это около 300 тысяч», — сказал Собянин.

Москва, по его словам, за неделю удвоила количество проводимых тестов на коронавирус. При этом Собянин отметил, что за последние две недели число госпитализаций с коронавирусом в Москве не увеличилось.

Градоначальник также объявил, что с 12 мая вводится обязательное ношение масок и перчаток в общественном транспорте.

По данным официального оперативного штаба, по всей стране выявлено 177 160 случаев коронавируса.