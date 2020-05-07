Слова главы Липецкой области о разгоне людей с помощью химикатов назвали вырванными из контекста

Попавшую с интернет запись разговора о применении химических средств для разгона не соблюдающих изоляцию людей между губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым и главой администрации Липецка Евгенией Уваркиной вырвали из контекста, считают в пресс-службе администрации региона. Об этом сообщает «Мост ТВ».

Запись разговора Артамонова и Уваркиной опубликовал telegram-канал «Чернозем». В ней обсуждается пилотное использование машины, которая распыляет дезинфицирующее средство и у которой «принцип тумана и очень большое покрытие». Если для борьбы с коронавирусом ее применять не удастся, то можно ее использовать, по словам Уваркиной, для обработки от клещей. Кроме того, обсуждается использование трех видов ранцев для обработки остановок.

«Надо использовать там, где люди ходят. Ну что вы Нижний парк обработаете? Я не знаю, будет там народ — не будет, он у вас закрыт. Вы должны работать с максимальным эффектом. Эта страшная штука должна способствовать разгону людей: ай-ай-ай, ой-ой-ой, сейчас нас как клещей потравят», — предлагает Артамонов.

Уваркина предлагает в таком случае испробовать машину для дезинфекции на набережной, где «много людей тусуется». Артамонов отвечает, что надо выбрать точки, где собирается «публика со слабым умом».

В пресс-службе администрации Липецкой области отметили, что запись была сделана на совещании в начале апреля. «Данная аудиозапись — лишь фрагмент совещания, вырванный из контекста. Одним из основных вопросов в повестке был низкий индекс самоизоляции в Липецке. Странно думать, что руководство региона и города решило таким образом нанести вред здоровью населения. Речь шла как раз об обратном. Дезинфекцию планировали ради сохранения здоровья людей, которые, несмотря на призыв остаться дома, продолжали посещать общественные пространства. Более того, в результате обсуждения губернатор попросил исключить всякую возможность угрозы для жителей и использовать только рекомендованные Роспотребнадзором растворы», — цитирует заявление пресс-службы администрация Липецкой области «Мост ТВ».

Отмечается, что тестовая обработка была выполнена 11 апреля. «От массовой дезинфекции и химикатов в итоге отказались в принципе в пользу точечной обработки», которая и сегодня применяется в регионе.