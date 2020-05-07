СК подтвердил задержание красноярского экс-депутата Анатолия Быкова

Бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края и предприниматель Анатолий Быков задержан по делу о двойном убийстве в 1994 году, жертвами которого стали Кирилл Войтенко и Александр Наумов, сообщает Следственный комитет.

Следствие считает, что в первой половине 1994 года у входящего в преступную группировку Быкова 23-летнего Александра Наумова произошел конфликт с руководителем из-за несправедливого распределения доходов от совместной деятельности. Вскоре перед автомобилем, в котором ехал Анатолий Быков, произошел взрыв. Быков посчитал, что взрыв устроил Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко, и решил их убить. Ликвидировать друзей глава группировки поручил своему хорошему знакомому Владимиру Татаренкову, который привлек к реализации преступления членов своей банды. 24 июля 1994 года исполнители преступления Сергей Бакуров и Владимир Чучков расстреляли из автомата и пистолета ехавших в автомобиле Наумова и Войтенко.

Сергей Бакуров за убийство был приговорен к пожизненному лишению свободы, Владимир Чучков находится в розыске. Следователям удалось доказать вину одного из организаторов преступления, Владимира Татаренкова, который был осужден на 13 лет лишения свободы. Татаренков дал показания о том, что еще одним организатором двойного убийства является Анатолий Быков.

Напомним, что ранее о задержании Быкова сообщали СМИ со ссылкой на источники. Наблюдатели отмечают, что в этом году у Быкова истекает ограничение на право баллотироваться в органы власти.