Количество новых случаев заражения растет

За последние сутки в России выявлен 11 231 новый случай коронавируса. Несколько предыдущих дней прирост составлял более 10 тыс. Серьезный скачок произошел в Москве — 6703 случая (накануне 5858). За сутки умерли 88 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 177 160 случаев коронавируса. Умерли 1625 человек, а выздоровели 23 803.

Новые случаи:

🔸 Москва — 6703

🔸 Московская область — 842

🔸 Нижегородская область — 312

🔸 Санкт-Петербург — 306

🔸 Республика Дагестан — 105

🔸 Республика Татарстан — 105

🔸 Краснодарский край — 99

🔸 Ямало-Ненецкий АО — 93

🔸 Республика Северная Осетия — 89

🔸 Рязанская область — 86

🔸 Тульская область — 85

🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 83

🔸 Республика Башкортостан — 83

🔸 Ростовская область — 80

🔸 Калужская область — 79

🔸 Владимирская область — 78

🔸 Свердловская область — 76

🔸 Брянская область — 75

🔸 Тамбовская область — 75

🔸 Курская область — 68

🔸 Самарская область — 67

🔸 Новосибирская область — 67

🔸 Волгоградская область — 64

🔸 Ленинградская область — 63

🔸 Ивановская область — 58

🔸 Чувашская Республика — 58

🔸 Республика Коми — 56

🔸 Смоленская область — 55

🔸 Ярославская область — 55

🔸 Орловская область — 52

🔸 Республика Ингушетия — 49

🔸 Республика Бурятия — 49

🔸 Липецкая область — 47

🔸 Приморский край — 43

🔸 Хабаровский край — 43

🔸 Республика Мордовия — 41

🔸 Саратовская область — 41

🔸 Республика Саха (Якутия) — 37

🔸 Мурманская область — 35

🔸 Белгородская область — 34

🔸 Воронежская область — 34

🔸 Пензенская область — 34

🔸 Ульяновская область — 32

🔸 Республика Крым — 32

🔸 Республика Марий Эл — 31

🔸 Оренбургская область — 31

🔸 Чеченская Республика — 29

🔸 Республика Калмыкия — 28

🔸 Челябинская область — 27

🔸 Пермский край — 26

🔸 Архангельская область — 25

🔸 Астраханская область — 25

🔸 Кировская область — 25

🔸 Тюменская область — 25

🔸 Ставропольский край — 23

🔸 Красноярский край — 23

🔸 Новгородская область — 21

🔸 Костромская область — 18

🔸 Кемеровская область — 18

🔸 Псковская область — 17

🔸 Алтайский край — 17

🔸 Тверская область — 16

🔸 Калининградская область — 16

🔸 Забайкальский край — 16

🔸 Ханты-Мансийский АО — 14

🔸 Республика Хакасия — 12

🔸 Омская область — 11

🔸 Республика Карелия — 9

🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 6

🔸 Иркутская область — 6

🔸 Амурская область — 6

🔸 Еврейская АО — 6

🔸 г. Севастополь — 6

🔸 Вологодская область — 5

🔸 Курганская область — 5

🔸 Республика Адыгея — 4

🔸 Республика Тыва — 4

🔸 Республика Алтай — 2

🔸 Томская область — 2

🔸 Камчатский край — 2

🔸 Магаданская область — 2

🔸 Сахалинская область — 2

🔸 Ненецкий автономный округ — 1

🔸 Чукотский АО — 1