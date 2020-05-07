Количество новых случаев заражения растет

За последние сутки в России выявлен 11 231 новый случай коронавируса. Несколько предыдущих дней прирост составлял более 10 тыс. Серьезный скачок произошел в Москве — 6703 случая (накануне 5858). За сутки умерли 88 человек.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 177 160 случаев коронавируса. Умерли 1625 человек, а выздоровели 23 803.
Новые случаи:
🔸 Москва — 6703
🔸 Московская область — 842
🔸 Нижегородская область — 312
🔸 Санкт-Петербург — 306
🔸 Республика Дагестан — 105
🔸 Республика Татарстан — 105
🔸 Краснодарский край — 99
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 93
🔸 Республика Северная Осетия — 89
🔸 Рязанская область — 86
🔸 Тульская область — 85
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 83
🔸 Республика Башкортостан — 83
🔸 Ростовская область — 80
🔸 Калужская область — 79
🔸 Владимирская область — 78
🔸 Свердловская область — 76
🔸 Брянская область — 75
🔸 Тамбовская область — 75
🔸 Курская область — 68
🔸 Самарская область — 67
🔸 Новосибирская область — 67
🔸 Волгоградская область — 64
🔸 Ленинградская область — 63
🔸 Ивановская область — 58
🔸 Чувашская Республика — 58
🔸 Республика Коми — 56
🔸 Смоленская область — 55
🔸 Ярославская область — 55
🔸 Орловская область — 52
🔸 Республика Ингушетия — 49
🔸 Республика Бурятия — 49
🔸 Липецкая область — 47
🔸 Приморский край — 43
🔸 Хабаровский край — 43
🔸 Республика Мордовия — 41
🔸 Саратовская область — 41
🔸 Республика Саха (Якутия) — 37
🔸 Мурманская область — 35
🔸 Белгородская область — 34
🔸 Воронежская область — 34
🔸 Пензенская область — 34
🔸 Ульяновская область — 32
🔸 Республика Крым — 32
🔸 Республика Марий Эл — 31
🔸 Оренбургская область — 31
🔸 Чеченская Республика — 29
🔸 Республика Калмыкия — 28
🔸 Челябинская область — 27
🔸 Пермский край — 26
🔸 Архангельская область — 25
🔸 Астраханская область — 25
🔸 Кировская область — 25
🔸 Тюменская область — 25
🔸 Ставропольский край — 23
🔸 Красноярский край — 23
🔸 Новгородская область — 21
🔸 Костромская область — 18
🔸 Кемеровская область — 18
🔸 Псковская область — 17
🔸 Алтайский край — 17
🔸 Тверская область — 16
🔸 Калининградская область — 16
🔸 Забайкальский край — 16
🔸 Ханты-Мансийский АО — 14
🔸 Республика Хакасия — 12
🔸 Омская область — 11
🔸 Республика Карелия — 9
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 6
🔸 Иркутская область — 6
🔸 Амурская область — 6
🔸 Еврейская АО — 6
🔸 г. Севастополь — 6
🔸 Вологодская область — 5
🔸 Курганская область — 5
🔸 Республика Адыгея — 4
🔸 Республика Тыва — 4
🔸 Республика Алтай — 2
🔸 Томская область — 2
🔸 Камчатский край — 2
🔸 Магаданская область — 2
🔸 Сахалинская область — 2
🔸 Ненецкий автономный округ — 1
🔸 Чукотский АО — 1