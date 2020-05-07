Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за неиспользованные из-за пандемии билеты

Правительство России разработало законопроект, который разрешит перевозчикам выдавать пассажирам ваучеры, а не деньги за неиспользованные из-за отмены авиа-, железнодорожных и водных рейсов в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Согласно источникам издания, законопроект подготовило Минэкономики, особый формат выплат пассажирам может применяться в случае введения режима повышенной готовности или ЧС. Документ одобрила комиссия по повышению устойчивости экономики и комиссия по законопроектной деятельности. Госдумой новация может быть рассмотрена уже в мае.

Напомним, что несколько перевозчиков, в том числе «Аэрофлот», заявили, что планируют выдавать пассажирам вместо денег ваучеры на оплату последующих полетов. Официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин считает, что этот законопроект жизненно важен для авиаперевозчиков.

Для этой отрасли объем возвратов может достигать около 70 млрд руб., из которых 40 млрд руб. приходятся на «Аэрофлот», сообщают источники «Ъ». При этом не все авиакомпании способны вернуть эти деньги. В РЖД уже вернули пассажирам более 3,5 млн из 8 млрд руб. за ранее приобретенные билеты. При этом пассажиропоток в ж/д перевозках также упал значительно.

Сумма авансовых платежей за будущие рейсы у крупнейших судоходных компаний к марту составляла более 2,2 млрд руб. Но они ушли в том числе на ремонт флота, предоплату за топливо и зарплату персонала. Сейчас пассажиры не заказывают туры из-за ситуации с коронавирусом.

Глава Союза пассажиров Кирилл Янков говорит, что ваучеры не должны использоваться, если рейс был отменен и компания не несла переменных затрат на перевозку. И введение ваучеров задним числом невозможно согласно общему принципу права. Но можно выдавать ваучеры тем, кто сам отказывается от рейсов из-за коронавируса, если рейс не отменен.