Создателя проекта «Омбудсмен полиции» задержали по подозрению в вымогательстве

Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов задержан по подозрению в вымогательстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию. В ГУ МВД по Москве рассказали, что Воронцов мог вымогать у бывшего полицейского 300 тыс. руб. за нераспространение фотографий личного характера.

«В своем заявлении потерпевший сообщил, что с 2012 по 2017 год проходил службу в одном из подразделений ГУ МВД России по г. Москве. В октябре 2017 года ему позвонил подозреваемый, с которым он был знаком ранее, и потребовал 300 тыс. руб., угрожая в противном случае выложить личные фотографии полицейского в общий доступ. После того как заявитель отказался выплатить обозначенную сумму, дискредитирующие его фотографии были опубликованы в группе и стали доступны широкому кругу лиц», — пояснили в пресс-службе главка.

Сегодня утром силовики пришли к Воронцову с обыском. Они болгаркой выпилили дверь в его квартиру. После чего увезли его на допрос.

14 апреля у него уже проходил обыск в рамках уголовного дела о фейках о коронавирусе. Тогда после допроса его отпустили, оставив в статусе свидетеля.