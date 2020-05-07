«Ъ»: полковник ФСБ Фролов получал ежемесячно около €100 тысяч от банка «Кредитимпэкс»

Ежемесячно, с октября 2007 по июль 2013 года, во время обедов в кафе бывший заместитель начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Дмитрий Фролов получал от руководства банка «Кредитимпэкс» по €100–150 тыс. Общая сумма взяток составила более 87 млн руб., а посредником выступал генерал-майор департамента военной контрразведки, сообщает «КоммерсантЪ».

Фролов был задержан в апреле 2019 года по уголовному делу о взятках. С 2006 по 2013 годы он служил в управлении по контрразведывательному обеспечению кредитно-финансовой сферы СЭБ ФСБ. В 2013 году его уволили в связи с утратой доверия, так как у его семьи нашлась незадекларированная недвижимость в Италии.

По данным следствия, 30 сентября 2007 года Фролову руководители банка «Кредитимпэкс» предложили стать для них «крышей». Полковник тогда являлся заместителем начальника 2-го отдела управления и занимался «взаимодействием с руководством Банка России». У банка были выявлены сомнительные операции с контрагентами, что могло повлечь за собой отзыв лицензии. Полковник Фролов согласился и до июля 2013 года ежемесячно получал по € 100–150 тыс. за общее покровительство. О взятках полковнику следствие узнало от его бывшего подчиненного Кирилла Черкалина, который также находится под следствием.

Банк России отозвал лицензию у «Кредитимпэкса» в мае 2014 года, установив, что только в 2013 году кредитная организация совершила сомнительные операции на сумму более 13,5 млрд руб.

Фролов также обвиняется в особо крупном мошенничестве в отношении застройщика Сергея Гляделкина. Свою вину полковник отрицает.