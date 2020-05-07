Владимир Гельман о разрешении работать только промышленникам

Популярные объяснения снятия ограничений для работы промышленных предприятий и строек в Москве при сохранении ограничений для всех других секторов — распил денег «на плитке» и подготовка «всенародного голосования» — наверное, правильные, но не единственные. В головах людей, правящих Россией, со времен СССР прочно засело представление о том, что экономика — это большие цеха с обилием могучих станков, много подъемных кранов с кучей работяг, словом, «группа А», «производство средств производства». Ну а «группа Б», «производство предметов потребления» — это нечто второстепенное даже не из-за самих «предметов потребления» как таковых, а потому что на этих самых производствах цеха обычно меньше, станки не столь могучи, подъемных кранов вовсе нет, ну и главное — работяг меньше. Отчасти отсюда идет и представление о том, что малый бизнес — это жулики, ну и все остальное...

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