По подозрению в организациях убийств задержали экс-депутата Красноярского края Анатолия Быкова

Бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края и предприниматель Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств. Об этом СМИ сообщают со ссылкой на источники. По словам собеседника ТАСС, Быков задержан сотрудниками МВД и ФСБ, уголовное дело возбуждено Следственным комитетом.

Сообщается также, что показания против Быкова мог дать «киллер Татаренков по кличке Татарин», а дело связано с убийствами криминальных авторитетов Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. «Татарина» называли тем, кто в 1995 году заказал покушение на бизнесменов Владимира Лисина, Олега Дерипаску и ехавшего с ними в машине Дмитрия Босова.

Анатолий Быков с 1997-го по 2016 год был депутатом Законодательного собрания Красноярского края. В 1998-2000 годы — председателем совета директоров Красноярского алюминиевого завода. В 2000 году его задержали по подозрению в организации покушения на криминального авторитета Вилора Струганова, известного как «Паша Цветомузыка». В июне 2002 года Мещанский суд Москвы приговорил Быкова к шести с половиной годам условного наказания, признав его виновным в подготовке покушения на жизнь Струганова и незаконном хранении оружия.