В США опубликуют 53 стенограммы о вмешательстве России в выборы 2016 года

Более 6 тыс. страниц стенограмм, сделанных во время бесед со свидетелями в рамках расследования возможного вмешательства России в американские выборы, могут быть опубликованы. Об этом сообщил в письме председателю комитета по разведке Палаты представителей Адаму Шиффу и.о. директора Национальной разведки Ричард Гренелл, сообщает Fox News.

«Все стенограммы с нашими обязательными изменениями могут быть обнародованы без каких-либо опасений по поводу раскрытия секретных материалов», — написал Гренелл Шиффу в письме от 4 мая.

Комитет по разведке еще в сентябре 2018 года проголосовал за публикацию стенограмм допросов свидетелей и в ноябре 2018 года направил стенограммы в канцелярию директора Национальной разведки для проверки на наличие секретной информации. Согласно письму Гренелла, рассмотрение 43 из 53 записей «было завершено в июне 2019 года», а сейчас закончен анализ и оставшихся десяти стенограмм.

«В интересах прозрачности и подотчетности я настоятельно призываю вас уважать ваши предыдущие публичные заявления и единодушное голосование вашего Комитета по этому вопросу, чтобы как можно скорее опубликовать все 53 разрешенных стенограммы для всех членов Конгресса и американской общественности», — сказал Гренелл.

Ранее республиканцы из Палаты представителей обвинили Шиффа в «блокировании» публикации стенограмм по расследованию российского вмешательства. Они призвали к публичному раскрытию данных, так как «в течение почти четырех лет видные политики и комментаторы-демократы утверждали, что президент Трамп вступил в сговор с Россией, а председатель Шифф зашел так далеко, что сказал, что у него есть «прямые доказательства сговора». По мнению республиканцев, упомянутые доказательства в стенограммах отсутствуют.