Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса об ограничении военных действий в Иране

На резолюцию Конгресса США, которая обязывала обсуждать с членами палат необходимость военных действий в Иране и давала возможность для их блокировки, наложено вето со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico.

Резолюция была принята еще в марте, но была направлена на подписание президенту только на этой неделе из-за пандемии коронавируса. 7 мая Сенату предстоит проголосовать для отмены вето Трампа (нужно набрать ⅔ голосов), однако многие республиканцы поддерживают позицию президента. Напомним, что несколько недель назад Трамп угрожал атаками иранским кораблям через свой Twitter.

«Это была очень оскорбительная резолюция, представленная демократами как часть стратегии по победе на выборах 3 ноября путем разделения Республиканской партии, — заявил Трамп. — Те немногие республиканцы, которые голосовали за это, сыграли им на руку».

Президент также считает, что ограничивать его конституционные полномочия по применению военной силы неправильно «во враждебном мире развивающихся угроз».

Резолюция, принятая Сенатом в феврале, а Палатой представителей в марте, появилась после январского конфликта между США и Ираном, когда Трамп приказал убить высокопоставленного иранского военного Касема Сулеймани.