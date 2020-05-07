ООН: ЧВК «Вагнер» разместила в Ливии около тысячи бойцов

Бойцы ЧВК «Вагнер» воюют в Ливии, эксперты оценивают их численность от 800 до 1200 человек, сообщил дипломат ООН. «КоммерсантЪ» отмечает, что это — первый случай, когда ООН подтвердила заявления, впервые прозвучавшие в американских СМИ, что ЧВК поддерживает ливийского фельдмаршала Халифу Хафтара. Москва отрицает ответственность за развертывание группы в Ливии.

Однако в документе, представленном 24 апреля в Совет Безопасности ООН, говорится, что между бойцами «Вагнера» и командованием Хафтара существует напряженность. Он также подтверждает присутствие еще одной частной российской охранной компании — «Российские системы безопасности», в документе говорится, что она «обеспечивают техническое обслуживание и ремонт военной авиации».