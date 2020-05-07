МИД Белоруссии выслал съемочную группу «Первого канала» за фейки о коронавирусе

Съемочная группа «Первого канала» была лишена аккредитации министерством иностранных дел Белоруссии из-за дезинформации, связанной с коронавирусом. Об этом сообщил телеканал «Беларусь-1».

В расследовании белорусского ТВ утверждается, что только в одном сюжете «Первого канала» (в нем рассказывалось о ситуации в белорусском городе Столбцы) якобы прозвучало семь фейков, в том числе демонстрировались свежие могилы на кладбище, которые зритель мог связать с жертвами коронавируса, но по данным «Беларусь-1», это погибшие в автокатастрофах еще в 2019 году.

«Первый канал» считает, что поводов для лишения аккредитации не было.

«Подтверждаем высылку нашего корреспондента и лишение аккредитации всей съемочной группы. Считаем эти действия белорусских властей абсолютно безосновательными», — цитирует пресс-службу «Первого канала» «Интерфакс».