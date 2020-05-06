В СК подтвердили гибель миллиардера Босова

Представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий подтвердила гибель президента «Аллтека» Дмитрия Босова в Московской области.

Как передает «Интерфакс», Врадий сказала, что следователи следственного отдела по городу Одинцово организовали проверку «по факту смерти 52-летнего местного жителя». 6 мая тело мужчины с огнестрельным ранением головы было обнаружено родственниками на территории дома в селе Усово. «Рядом с телом мужчины лежал пистолет Glock 19 gen 4», — сказала Врадий.

Ранее РБК со ссылкой на двух знакомых Босова сообщил, что тот совершил суицид. Forbes оценивал состояние бизнесмена в $1,1 млрд, что соответствовало 86-му месту в списке богатейших россиян по итогам 2019 года.