Собянин предложил разрешить в Москве работу всем промышленным и строительным предприятиям с 12 мая

С 12 мая в Москве могут заработать все промышленные предприятия и строительные компании, сообщил мэр Сергей Собянин на совещании с президентом. При этом режим самоизоляции для москвичей ослаблен пока не будет.

Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры в три этапа, сказала глава ведомства Анна Попова. На первом может быть разрешено заниматься спортом на открытом воздухе. На втором предполагается разрешить прогулки на улице с семьей и работу образовательных организаций. На третьем начнут работу места отдыха населения, то есть парки, скверы, при условии соблюдения социального дистанцирования.