Водители «скорой» в Челябинске грозятся перестать возить пациентов из-за отсутствия доплат

Водители скорой помощи МАУ «Челябмедтранс» написали обращения к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру и в региональный минздрав, предупреждая, что откажутся от перевозки пациентов, если им не будут платить надбавку, обещанную Путиным. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова.

Отмечается, что из-за разного подчинения водители, в отличие от фельдшеров, не обеспечены масками с высокой степенью защиты, защитными очками, халатами и бахилами. При этом им приходится помогать при погрузке пациентов.

В жалобе водителей к руководству региона, которую подписали 46 человек, говорится, что надбавку в 25 тыс. руб., обещанную президентом, они получают не в полном объеме.

«Мы рискуем заразиться практически на каждом вызове, мы требуем учитывать эти риски. В случае невыполнения законных требований оставляем за собой право на отказ от работы с инфицированными больными и перевозки пациентов с пневмонией, так как каждый из них является потенциальной угрозой COVID-19 для нас и наших семей», — заявляют водители.

«Правозащита Открытки» в свою очередь готовит жалобы в прокуратуру и минздрав с требованием обеспечить водителей средствами защиты и положенными выплатами.