Глава Минкультуры заразилась коронавирусом

Положительный результат показал тест на коронавирус, который сдала министр культуры России Ольга Любимова.

«Глава Минкультуры Ольга Любимова работает удаленно. Результаты теста на COVID положительные, министр находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет», — сообщила ТАСС пресс-секретарь министра Анна Усачева.

Ранее сообщалось о болезни премьер-министра Михаила Мишустина и главы Минстроя Владимира Якушева.

