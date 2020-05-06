155 деятелей культуры и науки просят освободить историка Юрия Дмитриева

Российские ученые, преподаватели и деятели культуры подписали открытое письмо председателю Верховного суда Карелии Анатолию Наквасу с просьбой отпустить историка Юрия Дмитриева из СИЗО. 7 мая суд рассмотрит жалобу на продление ареста. В СИЗО-1 Петрозаводска, где содержится Дмитриев, обнаружены первые случаи заболевания коронавирусом.

«Дмитриеву 64 года, всего два месяца назад он перенес тяжелое простудное заболевание. В случае заражения риск серьезных, возможно, смертельных осложнений для него чрезвычайно велик», — говорится в письме, которое публикует «Новая газета».

Главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева обвиняют в изготовлении детской порнографии и в насильственных действиях сексуального характера в отношении дочери. Дело об изготовлении детской порнографии возбудили в 2016 году. Весной 2018 года суд оправдал его по этому обвинению, но вскоре Верховный суд Карелии отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение.