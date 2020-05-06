«Альянс врачей» оспорит в Верховном суде приказ о «коронавирусной» практике студентов-медиков

Старшекурсников медвузов по всей России принудительно направляют на практику в больницы для пациентов с COVID-19. Это делается на основании приказа Минздрава и Минобрнауки, где такая практика преподносится и как добровольная, и как обязательная. Профсоюз «Альянс врачей» подает иск, чтобы оспорить этот приказ в Верховном суде.

В профсоюзе отмечают, что за отказ от практики студентам угрожают отчислением, а места в гостиницах для них не выделяются, поэтому молодые люди поедут после работы с больными на общественном транспорте, а значит могут стать причиной распространения коронавируса. При этом нет законодательной гарантии обеспечения студентов средствами защиты, тестирования на COVID-19 или социальной защиты при болезни или смерти от коронавируса.

Согласно приложению №10 к приказу Минздрава от 19 марта, говорится, что лица, не состоящие в трудовых отношениях с медучреждением, не могут привлекаться для медпомощи больным COVID-19.

В приказе Минздрава и Минобрнауки от 27 апреля 2020 года, который позволяет направлять студентов на практику к больным с COVID-19, с одной стороны указано что, учащиеся допускаются к оказанию медицинской помощи только с их письменного согласия и наличии трудового договора, с другой стороны — меняет образовательные планы и делает практику обязательной. Отказ грозит отчислением. Также в приказе отмечено, что студентов с противопоказаниями нужно направлять в другие организации, но медосмотры для выявления противопоказаний не предусмотрены.