Почти треть кредитных должников не платят из-за потери работы

Платежеспособность заемщиков снизилась с начала периода самоизоляции, а доля тех, кто не платит по кредитам из-за потери работы, выросла за год в 1,5 раза. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные крупных банков и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

В апреле на 10 п.п. до 60% увеличилась доля должников, которые отказываются оплачивать кредит из-за финансовых проблем. На тоже значение увеличился процент тех, кто жалуется на падение дохода (40%). С апреля прошлого года с 18% до 30% возросло количество клиентов, ссылающихся на отсутствие работы.

«Несмотря на то, что сами должники прямо ссылаются на коронавирус, по факту лишь в единичных случаях — не более 1% — мы понимаем, что пандемия стала мощным фактором, негативно отразившимся на должниках», — отмечает президент НАПКА Эльман Мехтиев.

Потерю работы или сокращение дохода называют в качестве причин большое количество должников по кредитам, также многие жалуются на пандемию коронавируса, подтверждают в Сбербанке и ВТБ. По данным ВТБ, на потерю работы или отсутствие работы из-за режима самоизоляции по сравнению с предыдущими месяцами ссылаются на 20–50% больше должников.

В Промсвязьбанке с пандемией связал невозможность платить каждый седьмой допустивший просрочку клиент. В «Ренессанс Кредит» говорят о росте количества заявлений о невозможности погасить долг на 17% по сравнению с февралем—мартом. На проблемы из-за пандемии ссылается 27% обратившихся заемщиков. Из них 66% говорят о потере работы и снижении дохода.