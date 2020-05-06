Генпрокуратура признала фейками видео о чипировании людей с помощью коронавируса

Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор для ограничения доступа к ряду видеороликов в соцсети «Одноклассники» и на портале YouTube из-за того, что в них представлена недостоверная информация о том, что коронавирус создан для чипирования людей.

Речь идет о видео с названиями «Коронавирус. Разоблачение», «АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ | Метка дьявола чипизация планеты | часть 1» и «АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ | Генетическое оружие | часть 3». В них рассказывается, что «коронавирус является генно-модифицированным биологическим оружием, искусственно созданным с целью проведения чипирования населения и установления глобального мирового порядка, уничтожения людей путем заражения под видом вакцинации, а также о том, что спрогнозировать распространение коронавируса можно путем нумерологических расчетов», отмечают в Генпрокуратуре.

1 мая с эфира на канале «Россия 24» был снят повтор программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», где он рассказывал в том числе про якобы существующий проект Билла Гейтса по чипированию населения. Сам Михалков назвал произошедшее «цензурой».