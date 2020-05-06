Константин Сонин: Нашли жупел

Очередное интервью, на этот раз министра финансов Силуанова, в котором он отвергает идею "вертолетных денег", раздачу денег кому попало с целью стимулирования спроса. До этого эту идею отвергли все мыслимые официальные лица, все плохие экономисты и даже некоторые вполне грамотные. Все отвергли. Но скажите - кто вообще предлагал "вертолетные деньги" в 2020 году? Кто продвигал эту идею? Кто считает, что нужно бороться с коронакризисом "вертолетными деньгами"?

Определенно, не я. Моё предложение - в колонке 16 марта - состояло в том, чтобы раздать каждому россиянину по 10 000 рублей через Сбербанк и потом, если кризис продлится (он в тот момент ещё не начался), летом и осенью. Никакой "вертолетности" в этом нет и в помине - это целевая помощь гражданам на время кризиса. Sergei Guriev предлагал другие суммы, но точно так же, целевые, а не "вертолетные". Vladimir Gimpelson предложил, если я не ошибаюсь, отсечку в миллион рублей год - помогать только тем, кто зарабатывает меньше. 100 тысяч в месяц тоже нормальная отсечка. Но опять-таки, нет никакой речи про "разбрасывание денег" - вопрос только в том, как сделать так, чтобы деньги дошли до каждого.

Почему никто не предлагал "вертолетных денег"? Потому что "вертолетные деньги", по смыслу, достаются кому попало - кто сильнее, тот и отпихнет других и получит больше. А кто-то и не узнает, что где-то деньги разбрасывали. А ВАЖНО - и это как раз все подчёркивали, чтобы деньги (небольшие) достались каждому. "Безусловность" (деньги каждому) или "простая отсечка" (деньги каждому с доходами ниже какой-то черты) - это исключительно для простоты, прозрачности и скорости операции. Временно увеличить, на одну и ту же сумму, пенсии и разные пособия, и на детей, и по безработице - это тоже вариант. Но при этом остаются непокрытыми те, кто не получает пенсию, у кого нет детей, у кого доходы потеряны, а права на пособие по безработице нет.

Но даже если просто сосредоточиться на помощи тем, кто и так получает какое-то пособие - и сделать её адекватной (хотя бы чтобы было 20-30 тысяч на человека в ближайшее время) - это уже было бы дело. А не в очередной раз отвергать идею, которую никто не предлагал.

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