Петербургский омбудсмен призвал скорректировать правила признания врачей пострадавшими от COVID-19

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов считает, что нужно изменить подход к признанию медработников пострадавшими от коронавируса, который определили местные власти, так как существующий порядок вызывает вопросы. Об этом говорится на сайте омбудсмена.

Согласно постановлению правительства Санкт-Петербурга, медицинские работники, пострадавшие при оказании помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, и члены их семей могут получить компенсацию в размере от 300 тыс. руб. до 1 млн руб. Однако установленный порядок признания сотрудника больницы пострадавшим вызывает массу вопросов.

Омбудсмен отмечает, что вердикт выносить будет не независимая комиссия во главе с руководителем Роспотребнадзора региона (как в случаях установления профессионального заболевания), а внутренняя комиссия медицинского учреждения, заключение которой должен подписать главврач. Это вызывает конфликт интересов. При этом в справке о смерти медработника для получения выплаты семье должна быть указана как причина смерти коронавирусная инфекция, а не иные, обусловленные COVID, заболевания.

Уполномоченный считает, что расследование должна проводить независимая комиссия, которая должна также установить, был ли обеспечен сотрудник необходимой защитой. А в случаях со смертями медиков, нужно использовать московский опыт и учитывать положительные результаты тестов на COVID, а также диагноз «пневмония», независимо от иных сопутствующих заболеваний.