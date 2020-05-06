У 246 вахтовиков Чаяндинского месторождения подвердился коронавирус

Повторное тестирование вахтовиков на Чаяндинском месторождении подтвердило наличие коронавируса у 246 человек. Как рассказал глава Якутии Айсен Николаев, тестирование проведено у 10 тыс. работников Чаянды: «На сегодняшний день готово порядка 5 тыс. анализов. 2,5 тыс. — еще в обработке. Из этих 5 тыс. положительных всего 246, остальные отрицательные».

В официальной статистике оперативного штаба данных о больных вахтовиках нет — прирост заболевших в Якутии за сутки составил 17 человек.

В России зафиксировано 10 559 новых случаев коронавируса. 86 человек умерли. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 165 929 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1537 летальных исходов, выздоровели 21 327 человек.

Новые случаи:

🔸 Москва — 5858

🔸 Московская область — 829

🔸 Санкт-Петербург — 312

🔸 Нижегородская область — 272

🔸 Республика Дагестан — 181

🔸 Мурманская область — 136

🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 105

🔸 Ямало-Ненецкий АО — 105

🔸 Республика Татарстан — 102

🔸 Калужская область — 98

🔸 Саратовская область — 98

🔸 Краснодарский край — 97

🔸 Республика Северная Осетия — 93

🔸 Рязанская область — 84

🔸 Ростовская область — 81

🔸 Самарская область — 81

🔸 Брянская область — 80

🔸 Тульская область — 77

🔸 Свердловская область — 76

🔸 Волгоградская область — 69

🔸 Тюменская область — 69

🔸 Курская область — 67

🔸 Новосибирская область — 63

🔸 Тамбовская область — 62

🔸 Владимирская область — 57

🔸 Орловская область — 57

🔸 Республика Мордовия — 54

🔸 Республика Ингушетия — 52

🔸 Ярославская область — 51

🔸 Ленинградская область — 51

🔸 Приморский край — 49

🔸 Чувашская Республика — 48

🔸 Липецкая область — 46

🔸 Тверская область — 44

🔸 Челябинская область — 44

🔸 Республика Бурятия — 43

🔸 Красноярский край — 42

🔸 Ставропольский край — 40

🔸 Оренбургская область — 39

🔸 Хабаровский край — 39

🔸 Республика Марий Эл — 33

🔸 Алтайский край — 33

🔸 Пензенская область — 32

🔸 Иркутская область — 31

🔸 Воронежская область — 30

🔸 Чеченская Республика — 30

🔸 Республика Калмыкия — 29

🔸 Астраханская область — 29

🔸 Ульяновская область — 29

🔸 Ханты-Мансийский АО — 29

🔸 Республика Коми — 28

🔸 Пермский край — 25

🔸 Архангельская область — 24

🔸 Республика Башкортостан — 24

🔸 Забайкальский край — 23

🔸 Республика Хакасия — 22

🔸 Ивановская область — 20

🔸 Новгородская область — 18

🔸 Калининградская область — 17

🔸 Кировская область — 17

🔸 Республика Саха (Якутия) — 17

🔸 Республика Крым — 17

🔸 Белгородская область — 16

🔸 Костромская область — 15

🔸 Кемеровская область — 14

🔸 Томская область — 13

🔸 Республика Карелия — 12

🔸 Псковская область — 12

🔸 Республика Адыгея — 12

🔸 Удмуртская Республика — 12

🔸 Амурская область — 8

🔸 Вологодская область — 6

🔸 Омская область — 6

🔸 г. Севастополь — 6

🔸 Магаданская область — 5

🔸 Еврейская АО — 5

🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 4

🔸 Смоленская область — 1

🔸 Курганская область — 1

🔸 Республика Алтай — 1

🔸 Камчатский край — 1

🔸 Чукотский АО — 1