У 246 вахтовиков Чаяндинского месторождения подвердился коронавирус

Повторное тестирование вахтовиков на Чаяндинском месторождении подтвердило наличие коронавируса у 246 человек. Как рассказал глава Якутии Айсен Николаев, тестирование проведено у 10 тыс. работников Чаянды: «На сегодняшний день готово порядка 5 тыс. анализов. 2,5 тыс. — еще в обработке. Из этих 5 тыс. положительных всего 246, остальные отрицательные».
В официальной статистике оперативного штаба данных о больных вахтовиках нет — прирост заболевших в Якутии за сутки составил 17 человек.
В России зафиксировано 10 559 новых случаев коронавируса. 86 человек умерли. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 165 929 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1537 летальных исходов, выздоровели 21 327 человек.
Новые случаи:
🔸 Москва — 5858
🔸 Московская область — 829
🔸 Санкт-Петербург — 312
🔸 Нижегородская область — 272
🔸 Республика Дагестан — 181
🔸 Мурманская область — 136
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 105
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 105
🔸 Республика Татарстан — 102
🔸 Калужская область — 98
🔸 Саратовская область — 98
🔸 Краснодарский край — 97
🔸 Республика Северная Осетия — 93
🔸 Рязанская область — 84
🔸 Ростовская область — 81
🔸 Самарская область — 81
🔸 Брянская область — 80
🔸 Тульская область — 77
🔸 Свердловская область — 76
🔸 Волгоградская область — 69
🔸 Тюменская область — 69
🔸 Курская область — 67
🔸 Новосибирская область — 63
🔸 Тамбовская область — 62
🔸 Владимирская область — 57
🔸 Орловская область — 57
🔸 Республика Мордовия — 54
🔸 Республика Ингушетия — 52
🔸 Ярославская область — 51
🔸 Ленинградская область — 51
🔸 Приморский край — 49
🔸 Чувашская Республика — 48
🔸 Липецкая область — 46
🔸 Тверская область — 44
🔸 Челябинская область — 44
🔸 Республика Бурятия — 43
🔸 Красноярский край — 42
🔸 Ставропольский край — 40
🔸 Оренбургская область — 39
🔸 Хабаровский край — 39
🔸 Республика Марий Эл — 33
🔸 Алтайский край — 33
🔸 Пензенская область — 32
🔸 Иркутская область — 31
🔸 Воронежская область — 30
🔸 Чеченская Республика — 30
🔸 Республика Калмыкия — 29
🔸 Астраханская область — 29
🔸 Ульяновская область — 29
🔸 Ханты-Мансийский АО — 29
🔸 Республика Коми — 28
🔸 Пермский край — 25
🔸 Архангельская область — 24
🔸 Республика Башкортостан — 24
🔸 Забайкальский край — 23
🔸 Республика Хакасия — 22
🔸 Ивановская область — 20
🔸 Новгородская область — 18
🔸 Калининградская область — 17
🔸 Кировская область — 17
🔸 Республика Саха (Якутия) — 17
🔸 Республика Крым — 17
🔸 Белгородская область — 16
🔸 Костромская область — 15
🔸 Кемеровская область — 14
🔸 Томская область — 13
🔸 Республика Карелия — 12
🔸 Псковская область — 12
🔸 Республика Адыгея — 12
🔸 Удмуртская Республика — 12
🔸 Амурская область — 8
🔸 Вологодская область — 6
🔸 Омская область — 6
🔸 г. Севастополь — 6
🔸 Магаданская область — 5
🔸 Еврейская АО — 5
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 4
🔸 Смоленская область — 1
🔸 Курганская область — 1
🔸 Республика Алтай — 1
🔸 Камчатский край — 1
🔸 Чукотский АО — 1