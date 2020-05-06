Силуанов объяснил, почему в России не будут «разбрасывать деньги с вертолета»

Россия не будет увеличивать госдолг в два раза для поддержки экономики, а также не будет печатать деньги и «разбрасывать с вертолета», предпринимателям не стоит ждать списания долгов, а на низкую цену на нефть не стоит обращать внимания, заявил министр финансов Антон Силуанов.

На вопрос «Ведомостей» о недофинансировании здравоохранения министр ответил, что деньги «это не гарантия благополучия в секторе», а «результаты работы системы здравоохранения зависят от множества факторов — уровня состояния медицинской организации, квалификации врачей и, конечно, от системы управления в отрасли».

Что касается низких цен на нефть, то Россия к ним готова, и, по словам Силуанова, кризиса никакого нет, поэтому сейчас надо думать о здоровье граждан, а не о стоимости барреля.

«Лет пять назад, если бы нефть Urals стоила дешевле $15 — т. е. бюджет не получает ни копейки нефтегазовых доходов, — это был бы кризис. А сейчас на нефть уже не так обращают внимания, потому что мы создали необходимые финансовые буферы, и даже при цене $10 проживем», — отметил министр.

Среднюю цену за год на нефть Минфин РФ прогнозирует в районе $30 за баррель в 2020 году, а в следующем — немногим больше. «Даже если бы мы в марте заключили сделку с ОПЕК, все равно пришлось бы ее пересматривать, так как спрос в мире на нефть и нефтепродукты резко уменьшился из-за пандемии, и достигнутые договоренности долго бы не продержались», — говорит Силуанов.

Что касается мер поддержки экономики из-за пандемии коронавируса, то сейчас готовится третий пакет помощи, который будет направлен на то, чтобы помочь предприятиям выйти из вынужденных каникул.

«Это непростая задача. Будем продолжать бюджетными ресурсами содействовать сохранению занятости и спроса, стимулировать предпринимателей к новым инвестициям и развитию новых производств. В первую очередь речь пойдет о малом и среднем бизнесе пострадавших отраслей», — пояснил министр.

Говоря об общей сумме средств, идущих на поддержку экономики, Силуанов отметил, что она будет увеличиваться.

«Пока принято решений на 2,8% ВВП, но это без учета того, что мы для поддержания запланированных расходов тратим средства ФНБ и осуществляем дополнительные заимствования. Это и есть контрциклическая бюджетная политика: мы финансируем в полном объеме расходы, несмотря на падение доходов. С учетом этих денег поддержку экономики можно оценить более чем в 6,5% ВВП».

На критику принятых мер поддержки со стороны предпринимателей и на вопрос о более серьезных суммах, фигурирующих в пакетах других стран, Силуанов заявил, что «если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и «с вертолета деньги разбрасывать», потратить триллионы рублей», но это не соревнование, кто больше потратит.

При этом министр отметил, что списание долгов бизнесу — «не самый лучший метод». «Можно реструктурировать долги, в том числе налоговые. Мы рассматриваем меры, которые помогли бы предпринимателям минимизировать груз обязательств, который накопится к моменту выхода из простоя», — сказал он.

Базовый сценарий влияния пандемии на российскую экономику, согласно прогнозам Минфина, говорит о сокращении ВВП на 5% и снижении доходов бюджета относительно плановых на 4 трлн руб. Дефицит бюджета будет около 4% ВВП. Для компенсации нефтегазовых доходов Минфин будет продавать больший объем гособлигаций, чем планировалось. Однако значительно наращивать госдолг не планируется (на 1 января 2020 он составлял 12,3% ВВП).

«Многие говорят — давайте удвоим его, ничего страшного не будет, но уже сейчас платежный график идет вот так (показывает рукой вверх). И если в этом году мы должны выплатить по долгам около 700 млрд руб., то через три-четыре года – уже 1,5 трлн. А сверх этого надо еще заимствовать для финансирования расходов. Не хочется влезать в долговую спираль», — говорит министр. Он также добавил, что у российского госдолга ставка по займу 5,5–6,3%, а в развитых странах, которые сейчас активно наращивают госдолг для поддержки экономики — меньше чем под 1%. По словам Силуанова, «тратить деньги, не ориентируясь на возможности, — это опасно для бюджета и, соответственно, для макростабильности».

Министр финансов отметил, что конец режима самоизоляции будет зависеть от «показателей заболеваемости, особенно сложных случаев».