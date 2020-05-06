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Борис Вишневский о награде Киму

06.05.2020

Северокорейский Ким Чен Ын — один из самых отвратительных диктаторов в мире — указом президента Путина награжден юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» за «большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов в Корейской Народно-Демократической Республике»

Моральные оценки понятны. Но дело не только в них.

В соответствии с указом президента РФ от 13 июня 2019 года № 277 этой медалью награждаются ТОЛЬКО те, кто имел прямое отношение к Великой Отечественной. Воевал, работал в тылу, был несовершеннолетним узником фашистских лагерей.

Граждане иностранных государств могут быть награждены этой медалью, если они «сражались в составе воинских национальных формирований в рядах Вооруженных Сил СССР, в составе партизанских отрядов, подпольных групп, других антифашистских формирований, внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и награждены государственными наградами СССР или Российской Федерации».

Где здесь место для Кима, который не воевал и не внес никакого вклада в Победу?

Пожаловав ему медаль, Путин нарушил свой же собственный указ.

Впрочем, есть и хорошее.

В мае 1964 года Хрущев пожаловал звание Героя Советского Союза египетскому президенту Насеру.

Править ему после этого оставалось — пять месяцев.

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