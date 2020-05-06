Рошаль рассказал о неготовности России к медицинской ЧС

Российская система здравоохранения не готова к чрезвычайным ситуациям — эксперты говорили властям об этом еще 10 месяцев назад.

Президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал «Коммерсанту» о закрытом совещании «Оказание медицинской помощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших», прошедшем 24 июня 2019 года на базе ОНФ. На нем присутствовали представители Минобороны, МЧС, Минздрава, руководство объединения врачей скорой помощи, главные врачи больниц и поликлиник. По словам Рошаля, участники совещания пришли к общему выводу, что «к оказанию массовой помощи населению страны мы не готовы. Оптимизация здравоохранения с сокращением кадров и медицинских учреждений также внесла свою лепту».

В итоге были подготовлены предложения, «которые направили в указанные ведомства», — что нужно сделать, чтобы разрешить ситуацию, отметил Рошаль: «В частности, ряд наших рекомендаций был направлен на подготовку специалистов к массовым поступлениям пострадавших, материально-технического и кадрового обеспечения, на программы для непрерывного и высшего медицинского образования».

ОНФ рекомендовал органам исполнительной власти рассчитать достаточность коечного фонда для ликвидации медико-санитарных последствий ЧС. «Это было первое в России общественное обсуждение проблемы. Если бы мы успели это сделать, то сейчас нам было бы легче. Не успели. Мы провели эту встречу в закрытом режиме, а нужно было, вероятно, кричать во всю глотку», — подытожил Рошаль.