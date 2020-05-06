Минприроды предлагает экономически поддержать сортирующих мусор

Бесплатной может стать услуга по вывозу и переработке мусора для россиян, которые сортируют его. Такое предложение содержит «дорожная карта» Минприроды по внедрению раздельного сбора мусора на территории России. Ведомство также предлагает освободить от уплаты НДС операции по реализации вторичных ресурсов, а физлиц, получивших доходы от сдачи или продажи вторсырья, от уплаты НДФЛ, пишет «КоммерсантЪ».

Для мусоровывозящих компаний установят запрет смешивать обычный мусор с тем, который граждане соберут в отдельный бак для переработки. В планах Минприроды также мероприятия по «популяризации» раздельного сбора мусора в рамках «экологического воспитания и формирования экологической культуры». Кроме того, ведомство совместно с Минпросвещения планирует подготовить предложения о разработке и внедрении стандартов программ для дошкольных, общеобразовательных и образовательных организаций высшего образования, «определяющих основы знаний по обращению с отходами, в том числе раздельному накоплению».

Эксперты, опрошенные «Ъ», отмечают, что документ носит рамочный характер, в нем не прописана финансовая сторона вопроса. Координатор ассоциации «Раздельный сбор» Анна Гаркуша обращает внимание, что предложение вывозить бесплатно отходы скажется на деятельности региональных операторов — им не хватит средств.

«Если бы внедрение раздельного сбора было экономически оправданно, рынок уже сам сформировал бы и заполнил эту нишу», — говорит председатель совета директоров ГК «Чистый город» (региональный оператор в Астраханской и Ростовской областях, Краснодарском крае, республиках Калмыкия и Адыгея) Полина Вергун.