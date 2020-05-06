Увеличилось количество россиян, поддерживающих поправки в Конституцию

За поправки в Конституцию готовы проголосовать 47% россиян, в марте таких респондентов было 40%, показал апрельский опрос «Левада-центра». При этом те, кто выступает за изменения, чаще согласны участвовать в голосовании, пишут «Ведомости».

Против поправок выступает 31% (в марте было 34%). 22% опрошенных пока не определились с решением.

Участвовать в голосовании по поправкам готовы 65% респондентов (в марте — 54%). Не собираются идти на участки 19% (в марте — 27%). Отмечается, что желание идти на голосование больше проявляет лояльная к поправкам аудитория.

Директор «Левада-центра» Лев Гудков говорит, что рост одобрения поправок может быть связан с тем, что в апреле проводился телефонный опрос, который дает более лояльные ответы — разница составляет примерно 4–6 п.п.

«Среди молодежи прийти на голосование планируют 53%, среди пожилых — 77%. Но из молодых «против» будет голосовать 41%, а «за» — 38%. То же самое и с москвичами: 31% за поправки, 45% — против. То есть это тренд: более образованные и информированные группы населения склоняются к тому, чтобы проголосовать против», — отмечает Гудков, по мнению которого ожидается рост неодобрения поправок, так как падает уровень лояльности к президенту.