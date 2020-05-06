Совет Федерации рассматривает возможность признать коронавирус форс-мажором

В России эпидемия коронавируса может быть признана обстоятельством непреодолимой силы. Это позволит юрлицам решить проблему неисполненных контрактов, а также арендной платы и других платежей. Однако применение форс-мажора в таких ситуациях не будет повсеместным, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на первого зампредседателя Совета Федерации Николая Федорова.

Предложение о признании ситуации с коронавирусом форс-мажором сейчас рассматривается рабочей группой Совфеда, которая до 15 мая должна представить варианты изменений в законодательство для решения экономических проблем из-за пандемии. Само предложение поступило от несколько сенаторов и представителей субъектов РФ.

«Мы пока исходим из того, что признание распространения новой коронавирусной инфекции обстоятельством непреодолимой силы не может быть универсальным для всех категорий должников, независимо от типа их деятельности, условий ее осуществления, в том числе региона, в котором действует организация», — говорит Федоров. По его словам, существование обстоятельств непреодолимой силы должно устанавливаться в каждом случае отдельно.

Кроме предложения признать эпидемию коронавируса форс-мажором рабочая группа рассматривает и другие меры, среди которых продление срока действия единого налога на вмененный доход и перенес срока обязательной маркировки ряда товаров (табачной продукции, духов, шин, некоторых видов одежды), а также освобождение предприятий медицинской промышленности от уплаты НДС при ввозе импортных комплектующих для производства медицинской техники и ввод моратория на 2020 год по реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам для регионов.