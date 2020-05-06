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США готовит международное соглашение для добычи ресурсов на Луне

06.05.2020

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план добычи ресурсов на Луне, для реализации которого готовится проект международного соглашения под названием Artemis Accords. Об этом сообщает Reuters.

Соглашение определит «зоны безопасности» на Луне, окружающие будущие лунные базы, чтобы страны и компании не создавали друг другу помехи. Документ будет направлен на то, чтобы обеспечить в рамках международного права основу для владения ресурсами, которые компании добывают на спутнике Земли.

США пытаются найти союзников в реализации планов по созданию космических станций на Луне и отправке туда экспедиций в течение следующего десятилетия. Официально проект соглашения еще не передан союзникам США, однако в ближайшее время могут начаться переговоры с Канадой, Японией, странами Европы, Объединенными Арабскими Эмиратами.

Источники Reuters отмечают, что Россия, являющаяся главным партнером НАСА по Международной космической станции, не рассматривается в числе первых участников в новом соглашении, поскольку Пентагон все чаще обвиняет Москву в «угрожающих» действиях в отношении американских спутников-шпионов на околоземной орбите.

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