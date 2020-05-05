Во Франции обнаружен пациент, болевший COVID-19 в декабре 2019 года

Французский врач, проверив на коронавирус анализы своих пациентов, которые болели респираторными заболеваниями в январе и декабре, обнаружил человека, болевшего COVID-19 в декабре 2019 года.

Как передает ВВС, глава отделения неотложной медицинской помощи в больницах Авицен и Жан-Вердье под Парижем Ив Коэн рассказал о 43-летнем пациенте, который 27 декабря 2019 года был госпитализирован с диагнозом пневмония. Взятый тогда мазок дал положительный результат на коронавирус. При этом заболевший не путешествовал до того как заболел. Новые данные говорят о том, что вирус прибыл в Европу гораздо раньше, чем ранее считалось. Китай сообщил ВОЗ о новом заболевании лишь 31 декабря 2019 года.

Отмечается, что пациент, о котором идет речь, полностью выздоровел, а его дети также имели симптомы болезни. При этом у его жены симптомов не было, но она, по словам доктора Коэна, работала в супермаркете недалеко от аэропорта им. Шарля де Голля и могла вступать в контакт с людьми, недавно прибывшими из Китая.

Ранее считалось, что первые случаи во Франции были выявлены 24 января. А первая передача вируса от человека человеку в Европе произошла в Германии, когда житель страны заразился от приехавшего в командировку китайского коллеги.

Всего доктор Коэн проверил на коронавирус 14 мазков пациентов, поступивших с симптомами, похожими на грипп, в декабре и январе. Только один дал положительный результат. «Мы проверили его еще два раза, чтобы убедиться в том, что ошибки не было. И дважды результат оказался положительным», — отмечает врач. Он также призвал других вирусологов проверить на COVID -19 январские и декабрьские мазки в своих больницах.