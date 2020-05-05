ВОЗ назвала «спекулятивными» слова Помпео о связи COVID-19 и лаборатории в Ухане

Всемирная организация здравоохранения назвала спекулятивным заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что распространение коронавируса связано с лабораторией в китайском городе Ухань.

«Мы не получили никаких данных или конкретных доказательств от правительства США в отношении предполагаемого происхождения вируса. С нашей точки зрения, это остается спекуляцией», — цитирует New York Post главного эксперта ВОЗ по чрезвычайным ситуациям доктора Майка Райана.

Представитель ВОЗ отметил, что организация готова рассмотреть любую информацию от США о зарождении пандемии, если Штаты готовы ею поделиться.

3 мая госсекретарь США Майк Помпео заявил, что существует «огромные» признаки того, что COVID-19 распространился из лаборатории в Ухане. При этом глава Госдепа был согласен с тем, что вирус не был создан искусственно.