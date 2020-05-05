NYT присуждена Пулитцеровская премия за серию статей о «хищничестве режима Путина»

Журналисты The New York Times стали победителями Пулитцеровской премии за освещение международных событий с серией «увлекательных историй, написанных с большим риском, разоблачающих хищничество режима Владимира Путина». Об этом говорится на сайте премии.

Речь идет о восьми статьях и видео, опубликованных изданием в 2019 году. В них рассказывается о российском вмешательстве в конфликты в Ливии и ЦАР, авиаударах по больницам российскими военными в Сирии, о заказанном из Москвы покушении на украинского чиновника, вмешательство со стороны РФ в выборы разных стран, о секретном подразделении российских спецслужб, которое работало в Европе и связано с отравлением бизнесмена Емельяна Гебрева в Болгарии.