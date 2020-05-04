Спикером Сената Казахстана стал соратник президента Токаева

В Казахстане на пост спикера Сената избрали Маулена Ашимбаева, который до этого был первым заместителем главы администрации президента. Возглавлявшую Сенат дочь первого президента страны Даригу Назарбаеву 2 мая лишили полномочий.

«КоммерсантЪ» отмечает, что должность спикера Сената — это по сути второй пост в Казахстане. Согласно Конституции, в случае отставки или неспособности президента выполнять свои обязанности именно глава Сената становится временным руководителем страны.

Маулен Ашимбаев дважды избирался в нижнюю палату парламента от правящей партии «Нур Отан». Весной прошлого года он возглавлял избирательный штаб нынешнего президента Касым-Жомарта Токаева, после чего занял должность в его администрации.

Даригу Назарбаеву лишили полномочий члена Сената 2 мая. Причины ее отставки не назывались. Она была спикером Сената с марта 2019 года, в сентябре ее переизбрали на эту должность.