На месторождениях Ямала почти 500 человек заразились COVID-19

На месторождениях Ямало-Ненецкого автономного округа подтверждено 89 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее их число выросло до 498.

«Интерфакс» передает, что 63 случая относятся к поселку Сабетта. На предприятия в районе Нового Уренгоя приходятся 22 случая. Всего, по состоянию на 4 мая, в ЯНАО подтверждено 103 новых случая заболевания коронавирусом. За весь период в ЯНАО подтверждено 712 случаев COVID-19.

Ранее сообщалось, что коронавирус был подтвержден у более чем 140 вахтовых работников организаций, ведущих свою деятельность на территории поселка Сабетта Ямальского района. 22 работника, у которых выражены симптомы ОРВИ или пневмонии, были госпитализированы в больницы Салехарда и Нового Уренгоя. Остальные с подтвержденным диагнозом COVID-19 без клинических признаков инфекции были изолированы по месту работы.

В Сабетте «Ямал СПГ» строит завод по производству сжиженного природного газа на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения.