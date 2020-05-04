Фондовые рынки и стоимость нефти снижаются из-за угрозы новой торговой войны США и Китая

На открытии торгов 4 мая европейские фондовые рынки упали из-за беспокойства инвесторов в связи с обвинениями США в адрес Китая, сообщает Reuters.

Общеевропейский индекс STOXX 600 упал на 2,5% по сравнению с предыдущим днем торгов. Самые значительные снижения были связаны с акциями нефтегазовых компаний, автопроизводителей, банковским делом и технологическими производствами. Немецкий DAX показал падение на 3,3%, а Французский CAC 40 на 3,8%.

По данным CNBC, фьючерсы на нефть марки WTI снизились на 5,8%, до $18,1. На прошлой неделе их стоимость выросла на 17%. Фьючерсы на нефть марки Brent (которые на прошлой неделе показывали рост на 23%) снизились на 0,9%, до $26,2.

Инвесторы обеспокоены обвинениями со стороны США в адрес Китая, что может привести к новой «торговой войне», следовательно, помешает восстановлению экономики после отступления пандемии. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп угрожал Китаю новыми тарифами, а 3 мая госсекретарь Майк Помпео заявил, что «имеется значительное количество доказательств» того, что новый коронавирус связан с китайской лабораторией в Ухане, откуда началась пандемия коронавируса.

Напомним, что предыдущие торговые разногласия США и Китая, которые оказывали влияние и на мировую экономику, завершились подписанием первоначальной торговой сделки в январе 2020 года.