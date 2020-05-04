В России зафиксирован 10 581 новый случай коронавируса

После начала эпидемии в России зарегистрировано 145 268 случаев коронавируса. 1356 человек умерли, а выздоровели 18 095.
За последние сутки подтвержден 10 581 новый случай коронавируса. 76 человек умерли, выздоровели 1456.
Новые случаи:
🔸Москва — 5795
🔸Московская область — 803
🔸Санкт—Петербург — 317
🔸Мурманская область — 280
🔸Республика Дагестан — 160
🔸Нижегородская область — 157
🔸Кабардино-Балкарская Республика — 105
🔸Ямало-Ненецкий АО — 104
🔸Брянская область — 102
🔸Краснодарский край — 96
🔸Республика Татарстан — 86
🔸Ростовская область — 85
🔸Калужская область — 81
🔸Оренбургская область — 81
🔸Республика Башкортостан — 80
🔸Ярославская область — 79
🔸Республика Северная Осетия — 79
🔸Тульская область — 75
🔸Саратовская область — 74
🔸Курская область — 69
🔸Владимирская область — 66
🔸Тюменская область — 66
🔸Чувашская Республика — 64
🔸Рязанская область — 61
🔸Новосибирская область — 61
🔸Самарская область — 60
🔸Ленинградская область — 59
🔸Республика Мордовия — 59
🔸Ставропольский край — 57
🔸Тамбовская область — 53
🔸Республика Ингушетия — 53
🔸Свердловская область — 53
🔸Приморский край — 53
🔸Челябинская область — 51
🔸Республика Марий Эл — 49
🔸Калининградская область — 45
🔸Липецкая область — 43
🔸Удмуртская Республика — 43
🔸Волгоградская область — 42
🔸Красноярский край — 42
🔸Архангельская область — 39
🔸Хабаровский край — 39
🔸Республика Калмыкия — 38
🔸Алтайский край — 36
🔸Пермский край — 35
🔸Воронежская область — 34
🔸Омская область — 34
🔸Кировская область — 33
🔸Белгородская область — 31
🔸Забайкальский край — 31
🔸Чеченская Республика — 30
🔸Республика Хакасия — 30
🔸Ивановская область — 29
🔸Ульяновская область — 29
🔸Республика Саха (Якутия) — 29
🔸Камчатский край — 28
🔸Пензенская область — 27
🔸Иркутская область — 27
🔸Новгородская область — 24
🔸Орловская область — 19
🔸Тверская область — 19
🔸Ханты-Мансийский АО — 18
🔸Республика Бурятия — 18
🔸Астраханская область — 17
🔸Костромская область — 13
🔸Кемеровская область — 13
🔸Смоленская область — 12
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 11
🔸Томская область — 9
🔸Республика Адыгея — 7
🔸Республика Коми — 6
🔸Амурская область — 5
🔸Республика Карелия — 4
🔸Вологодская область — 4
🔸Республика Тыва — 4
🔸Ненецкий АО — 2
🔸Сахалинская область — 2
🔸Еврейская АО — 2
🔸г. Севастополь — 2
🔸Псковская область — 1
🔸Курганская область — 1
🔸Республика Крым — 1