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В России зафиксирован 10 581 новый случай коронавируса

04.05.2020

После начала эпидемии в России зарегистрировано 145 268 случаев коронавируса. 1356 человек умерли, а выздоровели 18 095.

За последние сутки подтвержден 10 581 новый случай коронавируса. 76 человек умерли, выздоровели 1456.

Новые случаи:

🔸Москва — 5795

🔸Московская область — 803

🔸Санкт—Петербург — 317

🔸Мурманская область — 280

🔸Республика Дагестан — 160

🔸Нижегородская область — 157

🔸Кабардино-Балкарская Республика — 105

🔸Ямало-Ненецкий АО — 104

🔸Брянская область — 102

🔸Краснодарский край — 96

🔸Республика Татарстан — 86

🔸Ростовская область — 85

🔸Калужская область — 81

🔸Оренбургская область — 81

🔸Республика Башкортостан — 80

🔸Ярославская область — 79

🔸Республика Северная Осетия — 79

🔸Тульская область — 75

🔸Саратовская область — 74

🔸Курская область — 69

🔸Владимирская область — 66

🔸Тюменская область — 66

🔸Чувашская Республика — 64

🔸Рязанская область — 61

🔸Новосибирская область — 61

🔸Самарская область — 60

🔸Ленинградская область — 59

🔸Республика Мордовия — 59

🔸Ставропольский край — 57

🔸Тамбовская область — 53

🔸Республика Ингушетия — 53

🔸Свердловская область — 53

🔸Приморский край — 53

🔸Челябинская область — 51

🔸Республика Марий Эл — 49

🔸Калининградская область — 45

🔸Липецкая область — 43

🔸Удмуртская Республика — 43

🔸Волгоградская область — 42

🔸Красноярский край — 42

🔸Архангельская область — 39

🔸Хабаровский край — 39

🔸Республика Калмыкия — 38

🔸Алтайский край — 36

🔸Пермский край — 35

🔸Воронежская область — 34

🔸Омская область — 34

🔸Кировская область — 33

🔸Белгородская область — 31

🔸Забайкальский край — 31

🔸Чеченская Республика — 30

🔸Республика Хакасия — 30

🔸Ивановская область — 29

🔸Ульяновская область — 29

🔸Республика Саха (Якутия) — 29

🔸Камчатский край — 28

🔸Пензенская область — 27

🔸Иркутская область — 27

🔸Новгородская область — 24

🔸Орловская область — 19

🔸Тверская область — 19

🔸Ханты-Мансийский АО — 18

🔸Республика Бурятия — 18

🔸Астраханская область — 17

🔸Костромская область — 13

🔸Кемеровская область — 13

🔸Смоленская область — 12

🔸Карачаево-Черкесская Республика — 11

🔸Томская область — 9

🔸Республика Адыгея — 7

🔸Республика Коми — 6

🔸Амурская область — 5

🔸Республика Карелия — 4

🔸Вологодская область — 4

🔸Республика Тыва — 4

🔸Ненецкий АО — 2

🔸Сахалинская область — 2

🔸Еврейская АО — 2

🔸г. Севастополь — 2

🔸Псковская область — 1

🔸Курганская область — 1

🔸Республика Крым — 1

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