Леонид Волков: Почему Россия не справилась?

Рассуждение с цифрами — вместо традиционного еженедельного поста о статистике коронавируса.

1. А можно вообще так ставить вопрос? Да, сейчас уже, очевидно, что можно.

1.1. Даже по официальным данным, Россия уже две недели подряд почти каждый день занимает второе место по абсолютному приросту новых случаев. И первое — по относительному. Прирост новых случаев в процентах за последние две недели (315%) и за последнюю неделю (166%) — с большим отрывом превосходит аналогичные показатели в любой развитой стране; из стран со значительным количеством зараженных хуже показатели только в Перу и Мексике.

1.2. В итоге Россия стремительно поднялась на седьмое место по общему числу официально выявленных зараженных и на второе место (после США) по количеству «активных случаев», то есть болеющих и пока не излечившихся и не умерших (по табличке на worldometers может показаться, что на третье, но это не так — просто Великобритания не дает данных по «излечившимся»).

1.3. Только статистика смертности остается в России удивительно хорошей — настолько хорошей, что честный вопрос должен звучать не как «почему она такая хорошая», а как «в чем именно врут». Множащиеся сообщения из регионов о манипуляциях с медицинской статистикой; о том, как умерших от коронавируса записывают в какие угодно другие категории, не дают серьезно относиться к этой статистике. К данным по многим европейским странам справедливо высказывают претензии: мол, всех умерших с коронавирусом считают обязательно умершими ОТ коронавируса (а в Бельгии пошли дальше: там просто всех, умерших в ходе эпидемии в домах престарелых от любой причины записывают в умерших «возможно от коронавируса», обещая позже разобраться — отсюда и лидерство Бельгии в смертности на душу населения среди всех стран Евросоюза). Но в отношении России все эти претензии верны с обратным знаком, неслучайны все эти мантры про «умерших, которые имели кучу сопутствующих заболеваний». Иначе не возник бы забавный артефакт, когда смертность в регионах оказывается значительно ниже смертности в Москве — если бы в регионах не врали бы с цифрами безбожно.

1.4. Наконец, и это главная беда, Россия сейчас выделяется в мировой статистике как единственная страна, в которой продолжается экспоненциальный прирост новых случаев больше чем через месяц после введения локдауна. В Германии, Италии, Испании пик ежедневных новых случаев фиксировался через 10-12 дней после объявления карантина, потом длительное, мучительное двухнедельное плато, потом плавный спад. В России «режим нерабочих дней» был введен 5 недель тому назад — и нет никаких оснований полагать, что пик уже достигнут.

То есть: да, не справились.

2. Но может быть так и должно было быть? В конце концов, все европейские страны тяжело пострадали, почему Россия должна была стать исключением?

Нет, у России было все для того, чтобы подготовиться и показать действительно хорошие результаты.

2.1. У России был месяц в запасе, благодаря ее удаленности от китайского и итальянского эпицентров распространения заболевания. Именно так: изучая карту, надо смотреть не на физические расстояния в километрах и не на фактор «соседних стран», а на экономические связи и пассажирооборот. Так, не выдерживает никакой критики аргумент о том, что «мы же соседи с Китаем, к нам все должно было попасть еще в январе». Китай огромный; провинция Хубэй — на юге этой страны, никаких специальных экономических связей у Хубэя и России нет. Говорить, что «ну мы же граничим с Китаем» — это все равно как если бы очаг был в Португалии и говорили бы «ну мы же граничим с Евросоюзом».

2.2. Но и Италия от нас далеко. Может быть из фейсбучного пузыря кажется, что все ездят в феврале кататься на лыжах в Доломиты, но на самом деле это, конечно же, не так. Россияне чудовищно бедны и, в большинстве своем, никуда не ездят. Транспортная связанность России и основных европейских очагов (Италии, Испании, Франции) — в десятки раз меньше, чем внутри Евросоюза. Там еженедельно перемещаются миллионы людей на машинах по сотням дорог, это практически невозможно контролировать, в Россию же влетают десятки тысяч на самолетах через небольшое количество аэропортов. Забавный арифметический факт: международный авиатрафик из России (в пассажирах в год) в 2019 году был в точности равен международному авиатрафику из Австралии. (Население Австралии меньше российского в 6 раз; ну и вы представляете себе, где Австралия?). Ну то есть вот на самом деле мы от Италии примерно так же далеко, как Австралия. А теперь посмотрите австралийскую статистику по коронавирусу и сравните с российской...

2.3. В пользу России — помимо фактора времени, удаленности и низкой мобильности населения — и множество других факторов. Огромные расстояния и низкая плотность населения (в десятки раз меньше, чем в европейских странах). Обеспеченность врачами на душу населения выше, чем в среднем по Евросоюзу (370 врачей на 100 тысяч жителей у нас, 350 — в среднем у них). Собственное производство большей части дефицитных средств защиты. Как можно было подготовиться за месяц! (Там, помнится, Собянин еще в феврале начинал строить госпиталь за 10 дней, «как в Ухани», построил?).

2.4. Наконец, если уж на то пошло, значительно менее высокий уровень развития демократических институтов. Гораздо более высокая толерантность населения к ограничениям и прочему «закручиванию гаек». Огромный, безразмерный полицейско-репрессивный аппарат (вот уж кого на душу населения у нас гораздо больше, чем в любой европейской стране!). Ну то есть в России, цинично выражаясь, реально можно было у каждого подъезда по менту поставить и контакты каждого, кто прилетел из Италии, отследить. Я отнюдь не сторонник таких мер — но надо признать, что возможность такая была.

По факту же не вышло ровным счетом ничего: ввоз не предотвратили, распространение внутри страны не предотвратили, обуздать взрывной рост не смогли и за месяц локдауна так и не добрались до пика. Это — оглушительный провал, и вопрос о его причинах является закономерным.

3. Так что же стало главной причиной провала?

3.1. Разумеется, выделить один-единственный фактор трудно. Мы все видели, что разных факторов было много. Мы видели адские метания, когда сначала по телевизору говорили о том, что «коронавирусом болеют только китайцы» и что «это обычный грипп» — а потом, мгновенно, включали режим паники. Когда вместо карантина объявляли «режим нерабочих дней». Когда устанавливали и отзывали госмонополию на маски и когда эти самые маски отправляли в Италию и США. Когда вводили неработающую систему цифровых пропусков, обвиняли во всем «шашлычников» и устраивали давку в метро. Все это было одним сплошным ужасающим менеджерским провалом, и все это внесло свой вклад в грустную российскую статистику.

3.2. Но фундаментально выделяются, на мой взгляд, две основные ошибки. Одну много обсуждали: это желание орудовать кнутом без пряника. Когда людей попытались запереть на недокарантин, не предоставив им никаких средств к существованию. Сиди дома полтора месяца без денег и крутись как хочешь — что, разумеется, привело и к тому, что экономике был нанесен ущерб, и к тому, что никакого карантина не получилось.

3.3. А вот про вторую говорили меньше, а она, мне кажется, лежит в основе всего.

Это — голосование по поправкам в Конституцию. Провал России в борьбе с коронавирусом был предопределен 15 января 2020 года, когда Владимир Путин впервые публично обозначил пожизненное правление своей политической стратегией и, соответственно, сделал голосование по Конституции важнейшим политическим проектом Кремля в 2020 году. Весь март был потерян именно поэтому — весь март Путин проходил пять стадий отрицания–гнева–торга–депрессии–принятия буквально в прямом эфире у нас у всех на глазах, весь март Кремль и АП думали только о том, как бы спасти апрельское голосование. И упустили драгоценное время.

В марте можно было накупить и заготовить средств защиты. Можно было ввести карантин. Можно было подготовить экономические меры. Можно было выбрать немецкий путь — или шведский. Корейский — или австралийский. Любая стратегия лучше, чем ее отсутствие; чем месяц шараханий и ничегонеделания. Но российские власти просто не сделали ничего — и получили то, что получили.

Мне кажется, это четко должно быть отрефлексировано.

Владимир Путин устроил эпидемию коронавируса в России, потому что предал интересы ее граждан, поставив приоритет своего политического прожекта выше приоритета безопасности, здоровья и благосостояния россиян.

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