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Росгвардия начала использовать для поиска нарушителей самоизоляции беспилотники

04.05.2020

В лесопарковых зонах Москвы и Московской области для поисков людей, нарушающих режим самоизоляции, в период майских праздников Росгвардия применяет вертолет и беспилотники. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Информация о нарушениях ограничительных мер, полученная с воздуха, передается нарядам, несущим службу на маршрутах патрулирования, для принятия мер реагирования и проведения разъяснительной работы с гражданами», — заявляют в Росгвардии.

Граждан призывают «воздержаться от походов на пикники, соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома».

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