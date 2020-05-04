Росгвардия начала использовать для поиска нарушителей самоизоляции беспилотники

В лесопарковых зонах Москвы и Московской области для поисков людей, нарушающих режим самоизоляции, в период майских праздников Росгвардия применяет вертолет и беспилотники. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Информация о нарушениях ограничительных мер, полученная с воздуха, передается нарядам, несущим службу на маршрутах патрулирования, для принятия мер реагирования и проведения разъяснительной работы с гражданами», — заявляют в Росгвардии.

Граждан призывают «воздержаться от походов на пикники, соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома».