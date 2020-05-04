AP: Китай скрывал опасность коронавируса ради импорта медикаментов и масок

Китай скрывал в январе 2020 года масштабы вспышки коронавируса, а также насколько заразен вирус, чтобы закупить медикаменты и средства индивидуальной защиты, пишет Associated Press со ссылкой на отчеты министерства безопасности США.

Отчет министерства, помеченный грифом «только для официального использования», говорит, что преуменьшая серьезность коронавируса, Китай увеличил импорт и сократил экспорт предметов медицинского назначения. При этом страна пыталась это скрыть, «отрицая наличие экспортных ограничений, запутывая и задерживая предоставление своих торговых данных». Китай не стал информировать Всемирную организацию здравоохранения о том, что коронавирус «был заразен», большую часть января, чтобы заказывать из-за границы маски, хирургические халаты и перчатки, импорт которых резко возрос. Вероятность того, что изменения в импорте и экспорте Китая не были в пределах нормы, согласно отчету, составляет 95%.

3 мая в «This Week» на телеканале ABC госсекретарь Майк Помпео заявил, что есть «огромные» признаки того, что распространение коронавируса связано с биомедицинской лабораторией в китайском Ухане.

«Я могу сказать вам, что существует значительное количество доказательств того, что это пришло из той лаборатории в Ухане», — сказал Помпео, отметив, что выяснить, намеренно ли это было сделано — невозможно, из-за нежелания китайской лаборатории сотрудничать с экспертами здравоохранения из других стран. При этом Помпео согласился с тем, что вирус нерукотворный и сказал, что у него нет причин не верить данным аппарата директора Национальной разведки, который заявлял, что «разведывательное сообщество соглашается с широким научным консенсусом о том, что вирус COVID-19 не был антропогенным или генетически модифицированным».