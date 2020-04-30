Студенты Cеченовского университета рассказали о принудительной отправке на борьбу с COVID-19

Старшекурсников Первого государственного медицинского университета им. Сеченова направляют на внеочередную практику в больницы Москвы, где лечат пациентов с COVID-19. Отказ от практики может привести к отчислению из вуза, хотя по приказу Минздрава студенты-медики могут привлекаться к работе с зараженными людьми только на добровольной основе. Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на учащихся.

По словам студентов, тех, кто не согласен работать по договору за деньги в «грязной» зоне с больными COVID-19, в любом случае направят на практику в те же больницы, но в так называемую «чистую» зону. Старшекурсники говорят, что по словам проректора вуза, из «чистой» зоны студентов также могут отправить к больным с коронавирусом «в случае ухудшения ситуации». За отказ от практики студентов могут отчислить.

30 апреля в группе «Первый Мед VS Практика» во «Вконтакте» студенты выложили ряд требований к руководству вуза, в том числе направлять студентов на любую медицинскую практику только добровольно и предоставлять полный пакет документов с описанием условий такой практики.

«Все понимают, что сейчас в любой больнице высок риск заразиться, тем более что средствами защиты в чистых зонах не обеспечивают в достаточных количествах. Многие не хотят нарушать режим самоизоляции, так как проживают с пожилыми родителями или маленькими детьми», — цитируют «Открытые медиа» одну из студенток пятого курса Cеченовского университета.

В группе «Первый Мед VS Практика» также приводятся сообщения студентов медвузов из других городов России. Например, в Казани студент также не может отказаться от практики, даже имея несколько противопоказаний.