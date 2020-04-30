В США более 30 млн человек обратились за пособием по безработице

За неделю в США за пособием по безработице обратилось более 3,8 млн уволенных работников. За шесть недель с начала закрытия предприятий из-за коронавируса, численность обратившихся за пособием превысили 30,3 млн человек, сообщает Associated Press.

Институт экономической политики США подсчитал, что одобрение получили 70% заявившихся на пособия. Остальные заявки либо на рассмотрении, либо отклонены. Однако по данным от штатов (отстающих на неделю), пособия пока одобрили для около 18 млн человек.

Период с момента введения мер по сдерживанию коронавируса в США стал худшим по количеству увольнений за всю историю наблюдений. Экономисты прогнозируют, что уровень безработицы по итогам апреля может составить порядка 20%. Во времена Великой депрессии показатель достигал 25%.

В некоторых штатах предприняты шаги по ослаблению ограничений для начала восстановления экономики. Но по данным опросов, подавляющее большинство американцев по-прежнему опасаются возвращаться за покупками, путешествовать и заниматься другой нормальной экономической деятельностью.

По мнению Conference Board, почти пятая часть американцев ожидает, что их доходы упадут в ближайшие шесть месяцев, что является худшим показателем за последние семь лет, а значит жители США будут сохранять осторожность в расходах в ближайшие месяцы.