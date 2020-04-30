Борис Титов предложил Путину свой план поддержки бизнеса

В письме президенту Владимиру Путину бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил новый план поддержки предпринимателей, назвав меры, принятые правительством, недостаточными.

«Мы считаем, что реализуемые правительством Российской Федерации меры не соответствуют сложности сложившейся ситуации, связанной с пандемией коронавируса и одновременным падением спроса из-за цен на сырье. Масштаб проблем в условиях отсутствия адекватного ответа со стороны государства может привести к массовым банкротствам предприятий и значительному росту безработицы», — цитирует письмо Титова РБК.

Бизнес-омбудсмен отмечает, что 50% компаний сейчас прекратили деятельность временно или навсегда, выживаемость будет зависеть от сроков снятия карантинных мер.

Титов предлагает разрешить работу большему числу компаний при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм; предоставить помощь всем компаниям, которые потеряли в марте и апреле 30% выручки, сохранив 90% сотрудников; разрешить отправлять работников в бессрочный отпуск с выплатой пособия не менее МРОТ в месяц; временно приравнять ИП без сотрудников к самозанятым; заморозить энерготарифы, запретить отключать предприятиям коммунальные услуги до конца 2020 и взыскивать долги до конца 2021 года.

План омбудсмена также предполагает запрет для банков на ухудшение кредитной истории пострадавших от пандемии компаний, снижение платы банкам за эквайринг до 1%, налоговые каникулы и мораторий на плату по кредитам для торговых центров, а также амнистию для фигурантов экономических и бизнес-преступлений.