Врачи из Уфы просят Путина расследовать массовое заражение в их больнице

Медики из закрытой на карантин Республиканской клинической больницы в Уфе записали видеообращение с просьбой расследовать массовое заражение. Врачи адресуют его, в том числе, президенту России Владимиру Путину, главе правительства Михаилу Мишустину, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову.

Коллектив больницы говорит, что в конце прошлого года медучреждение возглавила команда, которая разрушает то, что создавалось долгие годы, были вынуждены уйти некоторые доктора. «Последней каплей стало заражение коронавирусом сотрудников в марте этого года», — заявляют врачи. Они просят у руководства страны и надзорных органов сохранить их здоровье и рабочие места, а также требуют открытого и честного расследования со стороны федеральных властей.

В марте этого года, по словам медиков, в больнице началась вспышка «непонятной пневмонии», о которой неоднократно докладывалось руководству на оперативных совещаниях. Никаких попыток предотвратить распространение болезни не предпринималось. 6 апреля в больнице без предупреждения объявили карантин, врачи не смогли покинуть рабочие места.

«Позже стало известно, что Республиканская клиническая больница стала очагом инфекции, откуда коронавирусная инфекция распространилась на многие районы республики. Последующие две недели персонал находился в сложнейших бытовых и профессиональных условиях. Без нормальных средств защиты, без возможности помыться, иногда без сна», — говорят медики.

Врачи просят не дать скрыть реальные результаты тестов и компьютерной томографии. Они отмечают, что многие их коллеги сейчас госпитализированы, при этом говорят, что у них отрицательные результаты на коронавирус. Медики считают, что масштабы вспышки могут скрываться.

Напомним, что в больнице предварительные результаты тестов показали заражение коронавирусом 170 врачей и пациентов. Позже главврач больницы Эльза Сыртланова писала в Facebook о 52 подтвержденных случаях.



