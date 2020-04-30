Начальницу службы участковых Новосибирска уволили за внедрение «палочной системы»

Из полиции уволили начальницу службы участковых Новосибирска Елену Устинову, которая требовала выполнять план по штрафам за нарушение карантина. Письменный ответ МВД о таких результатах проверки публикует Telegram-канал «Омбудсмен полиции».

По итогам проверки подтвердилось, что Устинова требовала от подчиненных «достижения количественных результатов оперативно-служебной деятельности». За это ее уволили, а руководство привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее «Омбудсмен полиции» опубликовал аудиозаписи, на которых слышно, как Устинова требует от подчиненных выполнять план по протоколам за нарушение карантинных норм. После публикации записей в СМИ руководитель ГУ МВД по Новосибирской области Юрий Стерликов подал рапорт об увольнении. Это, правда, не означает, что на отставку повлияли действия Устиновой.