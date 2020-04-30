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Начальницу службы участковых Новосибирска уволили за внедрение «палочной системы»

30.04.2020

Из полиции уволили начальницу службы участковых Новосибирска Елену Устинову, которая требовала выполнять план по штрафам за нарушение карантина. Письменный ответ МВД о таких результатах проверки публикует Telegram-канал «Омбудсмен полиции».

По итогам проверки подтвердилось, что Устинова требовала от подчиненных «достижения количественных результатов оперативно-служебной деятельности». За это ее уволили, а руководство привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее «Омбудсмен полиции» опубликовал аудиозаписи, на которых слышно, как Устинова требует от подчиненных выполнять план по протоколам за нарушение карантинных норм. После публикации записей в СМИ руководитель ГУ МВД по Новосибирской области Юрий Стерликов подал рапорт об увольнении. Это, правда, не означает, что на отставку повлияли действия Устиновой.

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