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ВС рекомендовал учитывать риск распространения коронавируса при определении мер пресечения

30.04.2020

Арест или его продление для подозреваемых и обвиняемых в преступлениях небольшой тяжести может быть применен судом лишь в исключительных случаях, заявил Верховный суд. При определении меры пресечения или принятии решения о ее продлении суд должен учитывать, наряду с другими обстоятельствами, карантинные меры из-за COVID-19 в ИВС и СИЗО, поясняют в ВС. 

Верховный суд в своем обзоре также советует судам не откладывать рассмотрение ходатайств защиты об условно-досрочном освобождении и замене неотбытого наказания на более легкое, так как право осужденных «просить суд об освобождении от отбывания наказания не может быть ограничено какими-либо обстоятельствами, в том числе связанными с распространением новой коронавирусной инфекции».

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